Роспотребнадзор выявил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый признак поражения сосудов у больных COVID-19, сообщает РИА Новости.

Так, сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора обнаружили новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. В ведомстве пояснили, что у россиян в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать в качестве оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов.

Пациенты, у которых выявлен высокий показатель этого маркера, позднее стали чувствовать недомогание. При этом повышения уровня эндотелина-1 были выявлены и у лиц, контактировавших с больными.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что у тех пациентов, которые переболели COVID-19, увеличилась частота осложнений. По ее словам, осложнения заключаются в тромбозах, сердечно-сосудистой патологии и ментальных нарушениях.