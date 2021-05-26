Свидетель признался в ложных показаниях по делу историка-расчленителя Соколова

Свидетель зашиты историка Олега Соколова, получившего 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что давал в суде ложные показания. Об этом в среду, 26 мая, сообщает РЕН ТВ.

Речь идет об Александре Лепихове, адвокаты присылали ему тексты, которые он затем озвучивал в суде. Они же выплачивали ему денежное вознаграждение за данные показания. Мужчина признался, что получил в общей сложности около 325 тысяч рублей.

Он отметил, что защита старалась убедить следствие и суд в том, что главный оппонент ученого, историк Евгений Понасенков, довел обвиняемого до нервного срыва. Известно, что конфликт историков длится с 2018 года — Понасенков обвинил Соколова в плагиате его книги.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после чего якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В декабре 2020 года его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за убийство аспирантки Ещенко.