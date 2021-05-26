Школьница попала в реанимацию после попытки повторить трюк из TikTok

Школьнице по фамилии Элизабет (Elizabeth) из Великобритании понадобилась операция на аппендиксе и кишечнике после того, как она повторила трюк из TikTok. 13-летняя девочка попала в реанимацию, ее прооперировали хирурги. Об этом сообщает The Mirror.

Незадолго до поездки в больницу Элизабет пожаловалась матери на боль в животе, позже у девочки началась рвота. Сначала врачи подумали, что у школьницы воспалился аппендикс. Исключив этот диагноз, они начали подозревать гастроэнтерит, но и эта теория не оправдалась. Медики просканировали область живота девочки и обнаружили у нее в кишечнике и аппендиксе 15 застрявших магнитных шариков.

Как оказалось позднее, Элизабет случайно проглотила их, когда пыталась повторить фокус из TikTok. Его суть заключалась в том, что герою видео нужно закрепить магниты с двух сторон языка, чтобы зрителям казалось, будто человек сделал пирсинг.

Врачам пришлось удалить у школьницы аппендикс и часть кишечника. Операция прошла успешно, но у девочки остался длинный шрам от операции. В настоящее время она проходит реабилитацию в больнице.