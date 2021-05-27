Предсказано начало климатического кризиса в ближайшие пять лет

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и Британское метеорологическое бюро предсказали, что в течение ближайших пяти лет среднегодовая глобальная температура превысит доиндустриальные показатели на 1,5 процента с вероятностью 40 процентов. Согласно мнению экспертов, превышение этого предела, установленного Парижским соглашением, знаменует начало климатического кризиса. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Согласно докладу метеорологического бюро, существует 90-процентная вероятность, что по крайней мере один год в период с 2021 по 2025 год окажется самым жарким за всю историю наблюдения. При этом среднегодовая температура будет держаться на уровне выше одного градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными показателями (в промежутке 0,9-1,8 градуса Цельсия)

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа (Petteri Taalas), повышение температуры приведет к большему таянию льда, повышению уровня моря, усилению жары и засух и другим экстремальным погодным условиям, которые повлияют на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие. Вероятность повышения предела в 1,5 градуса Цельсия удвоилась по сравнению с оценками, сделанными в предыдущем году.

Хотя кратковременное превышение предела не означает нарушение Парижского соглашения, согласно которому повышение глобальных температур должно оставаться на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия к концу века, действий по борьбе с изменением климата в настоящий момент совершенно недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление в ближайшие 30 лет.