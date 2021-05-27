Девушка нашла тела двух погибших друзей с помощью мобильного приложения

Британка Никита Хемминг (Nikita Hemming) обнаружила тела своих друзей, погибших в автокатастрофе, с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает Daily Mail.

Авария произошла в июле 2020 года, но подробности происшествия были обнародованы почти год спустя на судебных слушаниях. Как стало известно из протокола, в автокатастрофе погибли 23-летний повар Калеб Хорнкасл (Caleb Horncastle) и 17-летняя официантка Холли Пойнер (Holly Poyner). Хорнкасл, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель и пассажирка скончались на месте из-за полученных травм.

Мать пострадавшей девушки Саманта (Samantha), проснувшись утром, не застала дочь в спальне. К тому же девушка не брала трубку. Тогда женщина позвонила лучшей подруге дочери и спросила, не знает ли она, куда пропала 17-летний подросток. Хемминг открыла приложения для отслеживания смартфона и увидела на карте, что телефон ее подруги находился в поле.

Саманта вместе с ее подругой добралась до указанного в приложении места и увидела машину Хорнкасла, в которой находились тела водителя и пассажирки. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть повара и официантки.