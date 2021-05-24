Статья в поддержку ГУЛАГа и возвращения трудовых лагерей разгневала россиян

Колумнистка агентства РИА Новости Виктория Никифорова опубликовала статью, в которой высказалась в поддержку ГУЛАГа и поддержала возвращение трудовых лагерей по инициативе ФСИН. Публикация разгневала россиян, которые активно критиковали автора в соцсетях.

По словам Никифоровой, предложение ведомства будет иметь положительный эффект для страны. В качестве аргумента она привела ГУЛАГ, назвав систему советских трудовых лагерей «социальным лифтом» и «путевкой в жизнь» для жителей СССР, имевших низкий уровень жизни.

Никифорова подчеркнула, что крестьянину-бедняку, городскому люмпену и беспризорнику лагерь «предоставлял еду три раза в день, теплое жилье и какую-никакую медпомощь». Журналистка добавила, что «это была более или менее нормальная жизнь».

Автор колонки считает, что «если не пугаться страшилок про ГУЛАГ», то ничего страшного в идее ФСИН нет. По ее мнению, возвращение системы трудовых лагерей в России помогло бы «решить множество застарелых проблем нашего общества», в том числе успешно социализировать заключенных.

В соцсетях раскритиковали высказывания колумнистки. «Тут у нас опять разыграна карта "Не все так однозначно", и в этот раз реабилитируется ГУЛАГ. И по описанию эта мясорубка для тел и душ теперь похожа на пионерлагерь. Вот уж где, я думал, будет некая точка исторического единообразия мнений, так это тут. Но нет», — написал rodoss.

Некоторые стали шутить про формулировки о «социальном лифте». Так, katintext написала, что хотела бы в ГУЛАГ, чтобы «подняться по карьерной лестнице, из грязи в князи, из зэка в энкавэдэшника». Некоторые также заметили, что в комментариях на сайте РИА Новости многие читатели поддержали автора.

Лагеря системы ГУЛАГа существовали в СССР до конца 50-х годов. По разным оценкам, через них прошли от 15 до 18 миллионов заключенных, 1,5 миллиона в лагерях погибли, многие — от физического истощения. Сотрудники ГУЛАГа часто жестоко обращались с заключенными.