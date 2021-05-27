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Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами

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Фото: @desygato

Жительница Майами увеличила грудь и поделилась неудачным опытом. Соответствующая история появилась на Mirror.

Согласно материалу, в 2008 году 32-летняя Стефани Фернандес (Stephanie Fernandez) установила себе солевые грудные импланты за 3500 фунтов стерлингов (364 тысячи рублей), чтобы выровнять асимметрию молочных желез. Однако уже через пять лет женщина столкнулась с неприятными симптомами.

Американка утверждает, что у нее начали выпадать волосы. Кроме того, она начала ощущать покалывания в руках и ногах, сухость во рту, затуманенность сознания, головные боли, перепады настроения, нарушения сна и чувство постоянного истощения.

По словам героини материала, врачи были озадачены необычными симптомами, и долго не могли поставить ей диагноз. На протяжении многих лет доктора считали, что Фернандес страдает от тревожного расстройства и рассеянного склероза. В 2020 году ей диагностировали синдром Шегрена, выражающийся в утомлении, болевых ощущениях и сухости слизистых.

Через некоторое время американка нашла в интернете группу поддержки женщин, страдающих от неудачного увеличения груди. Прочитав истории девушек, испытывающих похожие симптомы, Фернандес поняла, что ее недомогания связаны с грудными имплантами, которые «отравляют» ее организм.

В ноябре 2020 года женщина удалила импланты, потратив на операцию семь тысяч фунтов стерлингов (728 тысяч рублей). «У меня исчезла тревога, и пищевая непереносимость исчезла, а психологическое здоровье стало крепче, — подчеркнула героиня материала. — С каждым днем я начинаю все больше привыкать к своей маленькой, асимметричной груди. Женщины должны обязательно обращаться за помощью при возникновении каких-либо неприятных симптомов».

Ранее в мае девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с Barbie. 20-летняя Джесси Банни (Jessy Bunny) рассказала журналистам, что с раннего возраста любила играть с куклами и пыталась имитировать их внешний вид с помощью яркого макияжа, однако родители не одобряли ее поведение. После окончания школы она решила переехать в Австрию, где продолжила менять свою внешность. Банни потратила шесть тысяч фунтов стерлингов (624 тысячи рублей), которые копила все детство, на первую пластику груди.

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