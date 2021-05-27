Поклонники не узнали Джареда Лето с новой внешностью

Американский актер Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради съемок нового сериала компании Apple TV + WeCrashed. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 49-летнюю звезду на улицах Нью-Йорка вместе с актрисой Энн Хэтэуэй, которая играет роль его жены. Лето попал в кадр в черной футболке и кедах, серой толстовке на молнии, синих джинсах и шапке такого же цвета. При этом видно, что для съемок он полностью сбрил бороду.

Поклонники не узнали актера из-за новой внешности, отметив, что он выглядит гораздо моложе своих лет. «Выглядит почти как Джаред из 90-х», «Джаред постройнел. Еле узнала его. Я была влюблена в него, когда впервые увидела его в My So Called Life — лучшей подростковой драме на свете», «Клянусь, он не стареет, а молодеет», «Это действительно Джаред Лето?» — удивлялись они.

В феврале фанаты не узнали 58-летнюю актрису Деми Мур на новом фото. На размещенном в сети кадре знаменитость позировала в кресле в коричневом свитшоте с белым рисунком и голубых джинсах. Пользователи сети не узнали Мур на снимке из-за чересчур гладкой кожи на лице и отсутствия морщин.