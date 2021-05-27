Объяснены проблемы с дыханием после выздоровления от коронавируса

Ученые Шеффилдского и Оксфордского университета в Великобритании выявили стойкие повреждения легких у пациентов с COVID-19 через три месяца после выздоровления. Эти нарушения нельзя обнаружить с помощью обычных компьютерных томографов и других методов диагностики, поэтому людям обычно сообщали, что их легкие в норме. Свои выводы специалисты представили в статье, опубликованной в журнале Radiology.

В ходе исследования ученые воспользовались новым методом визуализации, называемым магнитно-резонансной томографией с гиперполяризованным ксеноном (XeМРТ). Стабильный изотоп ксенона вдыхается пациентом, что усиливает сигнал в сотни тысяч раз и дает изображения с рекордной детализированностью. XeМРТ выявила аномалии в легких у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, через три и даже девять месяцев после выписки из больницы, хотя другие клинические показатели были в норме.

Это объясняет, почему некоторые люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, продолжают испытывать проблемы с дыханием, хотя повреждения тканей в нижних отделах дыхательных путей у них не обнаруживаются. Аномалии, которые не видны при обычном сканировании, препятствуют насыщению крови кислородом во всех участках легких. Однако пока еще не известно, как много времени потребуется таким людям для полного восстановления.