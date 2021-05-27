Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов планирует провести операции в районе груди, рук и шеи с целью похудения. О решении он сообщил в интервью YouTube-шоу «Говорящие головы».

По словам звезды телешоу, после операции на животе ему необходима коррекция и других частей тела. «Мне сейчас еще должны отрезать сиськи, руки и шею», — отметил он.

Морозов заметил, что не планирует заниматься спортом. «Мне там тускло. Я несколько раз ходил. Там какие-то маньяки, мне иногда кажется», — пояснил артист.

Он посетовал на то, что с похудением ему пришлось избавиться от всех вещей, среди которых была одежда дорогих брендов. Однако Морозов все равно доволен текущим результатом. «Главное, что каждое утро здороваешься со своим товарищем, которого не видел лет 30. Понимаете, о чем я? Это огромная радость», — с улыбкой заключил артист.

Ранее Морозов рассказал, как случайно узнал о том, что его знакомая занималась вебкамом. Юморист признался, что после этого ему стало «больно, обидно и противно». Звезда «Кривого зеркала» Николай Бандурин не согласился с коллегой и выступил в поддержку секс-работниц.