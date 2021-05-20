Звезда «Кривого зеркала» заступился за секс-работниц

Звезды юмористической передачи «Кривое зеркало» Николай Бандурин и Александр Морозов в видео для YouTube-канала «Пчелка» поделились своим отношением к работницам секс-индустрии.

Морозов рассказал, как случайно узнал о том, что его знакомая занималась вебкамом. Юморист признался, что после этого ему стало «больно, обидно и противно».

Бандурин не согласился с оценкой своего бывшего коллеги. По мнению артиста, девушка избрала такую профессию, так как ей нужно зарабатывать деньги, а в другой профессии «что-то не сложилось». «Это все равно, что мы с тобой сейчас будем ругать проститутку за то, что она занимается проституцией, потому что это очень два похожих понятия», — заступился Бандурин за секс-работниц.

Юморист добавил, что, по его мнению, не каждая женщина способна заниматься такой работой, потому что «многие через себя не могут перешагнуть в этом смысле».

В то же время Бандурин отметил, что осуждает мужчин, которые занимаются секс-работой. «Мужик, у которого есть две руки и две ноги, который идет заниматься проституцией, ну вот это по меньшей мере странно. Я не приемлю мужчин в этой профессии», — заключил Бандурин.

Ранее Морозов прокомментировал слова студентки Елизаветы Еременко, обвинившей его в изнасиловании и избиении. Юморист сообщил, что не совершал этих преступлений. Он также добавил, что обвинения вряд ли повлияют на его профессиональную деятельность, так как у артистов сейчас все равно нет работы.