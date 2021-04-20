Артист «Кривого зеркала» прокомментировал обвинения в изнасиловании

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов подтвердил знакомство со студенткой Елизаветой Еременко, обвинившей его в изнасиловании и избиении. Юморист прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «Газеты.Ru».

«Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это ее дело», — сказал Морозов.

По словам юмориста, он не мог совершить изнасилование, потому что «эта история не про него». Комик также подчеркнул, что инцидент с обвинениями вряд ли окажет влияние на его профессиональную деятельность.

«Да какая карьера? Все артисты без работы. Ни спектаклей, ни концертов. Хоть есть повод, о чем поговорить. Изнасилование — вот молодец Морозов! Какая прелесть...», — заметил Морозов. Он добавил, что не планирует судиться с «бедной несчастной девушкой» по поводу клеветы в его адрес.

Ранее Еременко заявляла, что Морозов изнасиловал и избил ее во время личной встречи. По словам девушки, артист отдыхал с ней в одном из столичных отелей, где и произошло насилие. Еременко утверждает, что записала случившееся на скрытую камеру.

Адвокат юмориста Андрей Алешкин посчитал слова девушки пиаром. По словам юриста, Еременко не прошла проверку на детекторе лжи — аппарат показал, что она лжет.