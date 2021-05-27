Девушки нашли новый способ отвадить парней и поделились им в соцетях. На размещенные в TikTok ролики обратили внимание журналисты The Tab.

На опубликованных в сети видео блогерши объяснили, что для избежания нежелательного мужского внимания необходимо покрасить ногти на руках в светло-голубой цвет. По словам девушек, этот оттенок является символом того, что у них есть молодой человек.

«Если у девушки голубые ногти, значит у нее есть бойфренд, потому что большинство парней советуют своим девушкам делать голубой маникюр», — объяснила одна из юзерш, никнейм которой не указан.

Пользователи сети согласились с тем, что голубой маникюр пользуется наибольшей популярностью среди девушек, состоящих в отношениях. «Каждый мой парень всегда просил меня покрасить ногти в голубой цвет», «Буквально у каждой моей подруги, состоящей в отношениях, голубые ногти. Что это за секта?», «Вы даже не представляете, в каком я шоке от того, что нас так много», «Мой парень буквально сегодня попросил меня сделать голубой маникюр», «Это похоже на розыгрыш, вдруг они все сговорились?» — писали они.

Ранее в мае работу мастера маникюра высмеяли в сети за сходство с ногтями огородника. 27-летний мастер ногтевого сервиса Кэтрин Сноулинг (Catherine Snowling) опубликовала фотографию нового дизайна: она сделала «френч», используя темно-синий цвет для покрытия кончиков ногтей. Пользователи сети не одобрили ее дизайн.