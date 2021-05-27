Китайские спецназовцы отстрелялись отравленными стрелами и попали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена тренировка подразделения специального назначения Народно-освободительной армии Китая с использованием отравленных стрел. Внимание на ролик обратило «РГ: Русское оружие» в четверг, 27 мая.

На кадры, в частности, попали упражнения, в ходе которых спецназовцы практиковались переползать под растяжками и отстреливались дротиками, смазанными нервно-паралитическим составом. Для метания стрел с ядовитым веществом военные в том числе задействовали специальные духовые трубки — разборные, оснащенные мундштуком и прицелом.

Как отмечает издание, обычно подобные дротики применяются для поражения цели с расстояния в несколько метров. При этом необходимо попасть в незащищенную часть тела противника — у военных это, как правило, лицо.

Ранее в мае российский концерн «Калашников» опубликовал в соцсетях видео испытаний секретного оружия. Изначально предполагалось, что на кадрах запечатлена работа нового противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), однако позже стало известно, что речь идет о доработанной авиационной управляемой ракете «Вихрь».