В центре Москвы откроется новое музыкальное пространство Sound Garden

В Москве грядущим летом состоится открытие нового музыкального пространства Sound Garden. Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, творческий уикенд пройдет 12 и 13 июня во дворе клуба Gazgolder в центре города.

Предполагается, что на сцене появятся диджей Hot Creations Jamie Jones в паре с основателем Moscow Records, Moss Co. & Arkityp, македонцем Archie Hamilton, а также команда независимого лейбла Musica36 — 36 Summer Jam: Cкриптонит, Gruppa Skryptonite, Cестры, QURT, M'Dee, Индаблэк, Rodionis, Smoke Bush, Niman, Levandowskiy, Розовый Человек, Dj Warm.

Как уточняют в Gazgolder, пространство Sound Garden станет новым «местом силы» и актуальной летней площадкой для диджей сетов, лайвов под открытым небом и прочих мероприятий. На территории будет зона для отдыха, фуд-корт, бары и многочисленные маркеты.