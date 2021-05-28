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Популярная певица вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера

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Амала Ратна Зандиле Дламини
Амала Ратна Зандиле Дламини
Фото: Chelsea Lauren / Shutterstock / REX

Популярная американская певица и рэперша Амала Ратна Зандиле Дламини, более известная как Doja Cat, вышла в свет в откровенном наряде и взволновала поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram.

25-летняя исполнительница появилась на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards в Лос-Анджелесе. Ее запечатлели в прозрачном платье в пол цвета хаки бренда Brandon Maxwell, которое оформлено шлейфом и бантом на шее, а также трусах и босоножках на каблуках в тон. При этом на фото видно, что бюстгальтер на певице отсутствует. За час публикация звезды набрала больше 210 тысяч лайков.

Фанаты оценили образ рэперши в комментариях. «Мне безумно нравится твой наряд!», «Идеальная», «Мне нравится винтажное настроение этого платья», «Ты выглядишь словно фея», «Это твой самый лучший образ за последнее время», — восхищались они.

В апреле рекламу бренда одежды PrettyLittleThing запретили из-за вульгарных нарядов снявшейся в ней певицы Doja Cat. Речь идет о видео, на котором 25-летняя знаменитость позирует в одежде из собственной коллекции, разработанной в сотрудничестве с маркой. Так, на одном из кадров она запечатлена в полупрозрачном мини-платье с пайетками, через ткань которого просвечивается грудь.

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