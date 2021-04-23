Рекламу бренда одежды запретили из-за вульгарных нарядов снявшейся в ней певицы

Рекламную кампанию популярного бренда PrettyLittleThing с участием американской певицы и рэперши Амалы Ратны Зандиле Дламини, более известной как Doja Cat, запретили из-за вульгарных нарядов. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о видео, на котором 25-летняя знаменитость позирует в одежде из собственной коллекции, разработанной в сотрудничестве с маркой. Так, на одном из кадров она запечатлена в светло-зеленом комплекте бикини и рубашке такого же оттенка, а на другом — в полупрозрачном мини-платье с пайетками, через ткань которого просвечивается грудь.

Исполнительницу также засняли в трикотажном розовом костюме, состоящем из топа и брюк. Вдобавок она снялась в облегающем платье бежевого цвета с разрезами в области талии.

Представители Управления по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority) сочли некоторые образы и движения рэперши чересчур пошлыми и запретили публикацию полной версии ролика в интернете. Отмечается, что некоторые сцены из рекламы были удалены.

Издание Daily Mail обратилось к ASA и PrettyLittleThing за комментариями, но еще не получило ответов.

В марте зрители выбрали худшие наряды знаменитостей на премии «Грэмми». Пользователи высмеяли и образ рэперши Doja Cat. Исполнительница вышла в свет в платье с перьями, глубокое декольте которого выполнено в виде молнии.