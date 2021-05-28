Из жизни
 
Последние новости
В Минобороны Британии ответили на заявление ФСБ о выдворении эсминца возле Крыма
Россиянам назвали самый дешевый вариант окрошки
В ФСБ заявили о ставящих под сомнение территориальную целостность России США
Германия собралась увеличить свою зависимость от газа
Богатейшую женщину России выдвинули в наблюдательный совет ВТБ
Россиянам назвали топ-5 городов для недорогого отдыха в июне
Nike разорвала контракт с Неймаром из-за домогательств
США призвали не допустить войну с Россией и Китаем
Байден признал отставание США от ряда стран в одной сфере
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина узнала в доноре спермы своего врача и обвинила его в изнасиловании

Перейти в «Мою Ленту»
Бьянка Восс
Бьянка Восс
Кадр: Peiffer Wolf Carr Kane & Conway

Жительница американского штата Нью-Джерси, прошедшая процедуру экстракорпорального оплодотворения, спустя много лет узнала, что донором спермы был ее врач, и обвинила его в «медицинском изнасиловании». Об этом сообщает NBC News.

В 1983 году Бьянка Восс (Bianca Voss) обратилась к нью-йоркскому акушеру-гинекологу Мартину Гринбергу (Martin Greenberg), чтобы пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения.

«Я хотела, чтобы донором был кто-то анонимный, — рассказывает женщина. — Он спросил: "Не возражаете, если донором будет еврей?". Я ответила: "Нет", и на этом все закончилось. Я думала, что донором может оказаться какой-нибудь студент-медик из больницы, но это максимум. Потом врач попросил меня выписать чек на 100 долларов, чтобы заплатить донору за беспокойство».

Процедура прошла успешно, и в 1984 году у Восс родился ребенок. А осенью 2020 года дочь Восс, которой к тому времени исполнилось 36 лет, прошла генетический тест компании 23andMe и обнаружила, что ее отцом был Мартин Гринберг, ныне проживающий во Флориде.

Пострадавшая утверждает, что это причинило ей эмоциональную боль и стало причиной изнурительных тревог. Она подала в суд и будет добиваться выплаты компенсации. «Отвратительный и злонамеренный поступок Гринберга неэтичен, неприемлем и незаконен», — заявил ее адвокат Джейсон Кейн (Jason Kane).

Ранее сообщалось, что в США медик Куинси Фортье втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице. Расследование по этому делу начала Венди Бэбст из штата Орегон. В какой-то момент женщина поняла, что не похожа на мужчину, которого считала отцом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman suing fertility doctor, accusing him of impregnating her with his own sperm
Семейный врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом сотен детей
Медик втайне оплодотворил сотни пациенток
Врач тайно оплодотворил на приеме как минимум 17 пациенток
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 7 апреля

«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»

Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
10:2924 мая

Водитель автобуса нашла косметичку с сотнями долларов и вернула ее владелице

09:3224 мая

Водитель съехал в кишащее крокодилами болото и спасся на крыше внедорожника

08:3824 мая

Женщина решила помочь другу и разбогатела на 18 миллионов рублей

Из жизни00:01 5 апреля

«Каждый житель чувствует себя морским волком»

История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
07:0224 мая

Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем из-за смерти матери

06:5824 мая

Диетологи назвали самые полезные продукты для переболевших COVID-19

04:5524 мая

127-килограммовая пенсионерка похудела вдвое и раскрыла свой метод

Из жизни00:02 3 апреля
Альберт Джонсон Уокер

«С виду такой добрый и приятный человек»

Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
02:1824 мая

Детское увлечение умершего врача сделало его родных миллионерами

12:2723 мая

Нашествие миллиардов цикад охватило США

11:4923 мая

Названо условие окончания вражды между принцами Уильямом и Гарри

Россия
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
Все материалы
Экономика
Россияне заинтересовались иностранными акциями
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
ПСБ поддержит полумарафон в Нижнем Новгороде
Цены на кофе взлетели
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу после четырех попыток выйти замуж
Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы