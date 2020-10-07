Врач тайно оплодотворил на приеме как минимум 17 пациенток

Бывший гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой как минимум 17 своих пациенток. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители одной из больниц города Зволле сообщили, что доктор Ян Вильдшут (Jan Wildschut), работавший в медучреждении с 1981 по 1993 годы, использовал свой генетический материал при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) пациенток. При этом женщины думали, что врач использует сперму анонимных доноров.

«Сейчас стало известно о 17 детях, зачатых этим врачом, помимо его собственных детей», — заявили представители больницы. Действия врача признали аморальными.

Сотрудники больницы допускают, что он мог оплодотворить и других своих пациенток. Они создали генетический профиль Вильдшута, чтобы другие дети, зачатые в результате искусственного оплодотворения в этой больнице, могли проверить, не является ли он их биологическим отцом.

«Мы не подозревали, что он может быть донором. Он производил впечатление дружелюбного и честного человека», — анонимно признался журналистам один из родителей зачатых от доктора детей.

Сообщается, что дети Вильдшута находятся в контакте с его семьей, и между ними хорошие отношения.

Против врача не стали возбуждать уголовное дело, так как в то время, когда он работал, в стране не существовало никаких законов касательно порядка искусственного оплодотворения.

Ранее сообщалось, что тест ДНК подтвердил, что нидерландский врач Ян Карбаат (Jan Karbaat) был отцом по меньшей мере 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения. Врач использовал собственный биологический материал без ведома пациенток, а в некоторых случаях сознательно действовал против их воли.