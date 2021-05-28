Авиакомпании Европы предупредили о задержке выдачи разрешения на полеты в Россию

Росавиация предупредила европейские авиакомпании о задержке времени выдачи разрешения на полеты в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в извещении от 27 мая Росавиация уведомила европейские авиакомпании о возможных задержках для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства России.

Уточнялось, что увеличение времени получения соответствующего разрешения связано с повышенным количеством запросов на изменение маршрутов от авиакомпаний. Так, за 27 мая европейские перевозчики совершили 113 рейсов через воздушное пространство Белоруссии — 53 рейса были выполнены по альтернативным летным путям.

28 мая австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешили осуществить рейс в Россию в обход Белоруссии. Так, согласно заявлению источника, российские власти выдали разрешение перевозчику на осуществление полета из Вены в Москву, минуя белорусское воздушное пространство.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска — 23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики из-за сообщений о минировании. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.