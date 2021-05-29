Россияне раскрыли оставшийся способ попасть из Киева в Москву в обход Белоруссии

Россияне, которые хотят попасть домой из Киева, раскрыли единственный оставшийся способ пересечь границу двух стран в обход Белоруссии. Об этом рассказывается в материале на сайте газеты «Московский комсомолец».

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Отмечается, что поезда из Украины в Россию не ходят, а прямой путь авиасообщения, который проходит через Белоруссию, перекрыт по решению Киева прекратить полеты из-за инцидента с самолетом Ryanair. Автор материала рассказывает, что остается пользоваться автобусами, которые курсируют не совсем легально, так как пассажирское сообщение с украинской стороны закрыто.

Легально можно доехать до границы на транспортном средстве, вмещающим в себя до семи человек. Билеты на такие мини-автобусы стоят от одной тысячи гривен (2700 рублей). На нем пассажиров везут до границы и высаживают — границу можно пересечь только пешком. На российской стороне туристов ждет еще один автобус.

«В прошлый раз позвонили водителю, а он говорит: "Я только из Москвы выезжаю!". Шесть часов ждали его потом!» — поделилась впечатлениями от поездки пара российских туристов.

Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой 26 мая. Решение было принято из-за инцидента с самолетом Ryanair, летевшим 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.