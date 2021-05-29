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Адвокат назвал условия для изъятия квартиры за долги родственников

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Фото: Pixabay

Квартиру могут изъять за долги родственников, но лишь при некоторых условиях. Их в беседе с РИА Новости назвал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

Первый сценарий, по которому могут забрать жилье, — это если должник вступил в сговор с родственником, чтобы передать ему квартиру, тем самым спрятав ее от кредиторов. Такая сделка может быть мнимой, что в итоге приведет к ее аннулированию, возвращению имущества прежнему владельцу и его изъятию. Однако в таком случае нужно доказать умысел в сделке.

Другой причиной для изъятия жилплощади за долги может послужить цена, по которой владелец продал квартиру. Если она будет признана заниженной, то кредиторы и суд расторгнут сделку, изымут имущество и пустят его с молотка. Уровень допустимого занижения устанавливает суд.

Третий случай, в котором возможно лишиться жилья из-за родственников, — это задолженность супруга. Если кредиторы обнаружат, что за должником не числится никакого имущества, они могут потребовать выделить долю из общей собственности супругов. Данилов подчеркнул, что практика скрывать имущество, записывая его на мужа или жену давно не работает.

В таком случае могут оспорить и брачный договор: если он был составлен уже после того, как у одного из супругов начались проблемы с финансами, или же если он составлен с явным перевесом в пользу мужа или жены.

Ранее россиянам, забросившим дачные участки, пригрозили их изъятием. Отобрать землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц.

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