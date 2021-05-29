Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Адвокат Владимир Постанюк напомнил, что в июне россиян ждут три выходных дня подряд. Его слова приводит «Российская газета».

Эксперт напомнил, что 12 июня является общероссийским праздником — в этот день отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В этом году праздничная дата выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника.

«Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днем», — сказал юрист, отметив, что для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы.

Однако для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. Однако вне зависимости от продолжительности рабочей недели, 11 июля (пятница) является предпраздничным рабочим днем, поэтому рабочее время сокращается на час.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели, однако готово рассмотреть предложения, если они поступят. По мнению Котякова, удаленка может стать своего рода альтернативой четырехдневки.