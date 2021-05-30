В США один человек погиб в результате падения самолета в озеро

Легкомоторный самолет, на борту которого находилось семь человек, упал в озеро в американском штате Теннесси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. Причина авиакатастрофы не сообщается.

По данным телеканала, крушение произошло вскоре после взлета. Прибывшие на место сотрудники спасательных служб обнаружили обломки самолета, нефтяное пятно и тело одного погибшего. Судьба остальных людей, находившихся на борту, пока неизвестна. В настоящее время поиски продолжаются.

Ранее стало известно, что на российском озере затонул катер. На его борту, по предварительным данным, находилось восемь человек, семь из них смогли спастись.