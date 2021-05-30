Тело посла Украины нашли в отеле в Таиланде

Умер посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта, ему было 45 лет. Его тело нашли в гостиничном номере в отеле на острове Ко-Липе в Таиланде. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По сообщениям тайской полиции, предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ, так как на теле Бешты не найдено никаких следов воздействия. Окончательный ответ станет известен после вскрытия.

Как рассказал его 17-летний сын, отец почувствовал себя плохо рано утром: он встал, его вырвало, а затем он потерял сознание. Накануне, по словам сына, Бешта чувствовал себя хорошо.

Андрей Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он был членом украинской делегации для участия в работе 67-70 сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

С 2015 года Бешта занимал должность посла Украины в Таиланде по назначению бывшего президента Петра Порошенко. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

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