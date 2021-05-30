19-летний гонщик скончался от полученных в аварии травм

Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье погиб в 19 лет. Об этом сообщается на сайте чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Сообщается, что спортсмен, выступавший в классе Moto3, скончался от полученных в аварии травм. Столкновение произошло 29 мая во время квалификационного этапа чемпионата в Италии. Во время заезда Дюпаскье упал с мотоцикла и попал под колеса соперника Аюму Сасаки, который ехал за ним. Пилоту оказали первую помощь и доставили в больницу, где он умер.

Дюпаскье проводил свой второй сезон в классе Moto3 и входил в команду PrustelGP. Он занимал десятое место в турнирной таблице после пяти этапов соревнований.

В январе 2020 года мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер умер после аварии на 11-м этапе ралли «Дакар». Стравер получил несовместимое с жизнью повреждение мозга.