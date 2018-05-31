Мотоциклист погиб во время гонки на родном острове

Мотогонщик Дэн Нин погиб во время квалификации в гонке Isle of Man Tourist Trophy, которая проходит на острове Мэн в Ирландском море. Об этом сообщает Autosport.com.

На первом круге 30-летний спортсмен попал в аварию и получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выехала машина скорой помощи, в которую врезался другой гонщик. Сам Нин умер на месте аварии.

«Мы глубоко сопереживаем девушке Дэна Лианне, его семье и множеству друзей в сообществе гонщиков и за его его пределами», — говорится в послании организаторов соревнований.

Нин — уроженец острова Мэн. Он выигрывал гонку Isle of Man Tourist Trophy в трех различных классах. Спортсмен выступал за команду Tyco BMW.

Гонка на острове Мэн впервые прошла в 1911 году. С того момента погибли более 250 ее участников.