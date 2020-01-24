Умер переживший клиническую смерть на «Дакаре» гонщик

Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер, попавший в аварию на 11-м этапе ралли «Дакар», умер. Об этом сообщает Motosport.

По информации издания, Стравер получил несовместимое с жизнью повреждение мозга. Родственники спортсмена приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Об аварии с участием гонщика стало известно 17 января. 48-летний Стравер не справился с управлением, врезался в дюну и сломал шейный позвонок. После аварии он пережил клиническую смерть и в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Мотогонщик третий раз принимал участие в ралли «Дакар». Лучший его результат — 30-е место в общем зачете в 2019 году.

12 января португалец Пауло Гонкалвеш погиб на «Дакаре». Он не справился с управлением на участке между дюнами, упал с байка и при падении получил сильные ушибы головы и тела. Повреждения оказались смертельными.

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