Гонщик умер во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Пауло Гонкалвеш умер в результате падения в ходе ралли «Дакар». Об этом сообщается на сайте турнира.

Преодолев 276 километров пути Гонкалвеш упал с мотоцикла. Организаторы получили сигнал тревоги в 10:08 по местному времени (гонки проходят в Саудовской Аравии), и группа медиков прибыла уже через восемь минут.

40-летний португалец был найден без сознания. Как удалось определить на месте, у гонщика случился сердечный приступ. На вертолете Гонкалвеш был доставлен в госпиталь, где специалисты констатировали его смерть.

Гонкалвеш дебютировал в ралли «Дакар» в 2006 году. Заезд в Саудовской Аравии стал для него 13-м в карьере. Лучший результат мотогонщика — второе место в 2015 году.

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