Гонщик пережил клиническую смерть после аварии на «Дакаре»

Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер пережил клиническую смерть после аварии на 11-м этапе ралли «Дакар». Об этом сообщает AD.

По информации издания, 48-летний Стравер не справился с управлением, врезался в дюну и сломал шейный позвонок. После аварии его сердце остановилось на десять минут. Прибывшим на место происшествия медикам удалось его реанимировать. Стравер был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Мотогонщик третий раз принимал участие в ралли «Дакар». Лучший его результат — 30-е место в общем зачете в 2019 году.

12 января португалец Пауло Гонкалвеш погиб на «Дакаре». Он не справился с управлением на участке между дюнами, упал с байка и при падении получил сильные ушибы головы и тела. Повреждения оказались смертельными.

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