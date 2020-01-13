Стали известны обстоятельства гибели гонщика во время ралли «Дакар»

Стали известны обстоятельства гибели португальского мотогонщика Пауло Гонкалвеша в ходе ралли «Дакар». Их приводит Motosport.com

По информации издания, Гонкалвеш не справился с управлением во время 276-го километра дистанции, проходящего на участке между дюнами. Отмечается, что 5-километровый участок имеет высокий уровень опасности. Гонщик потерял контроль над транспортным средством, упал с байка и при падении получил сильные ушибы головы и тела. Позднее эти повреждения привели к его смерти.

О смерти Гонкалвеша стало известно 12 января. Организаторы получили сигнал тревоги и вызвали на место происшествия медиков. К моменту их прибытия 40-летний португалец находился без сознания. На вертолете гонщик был доставлен в госпиталь, где специалисты констатировали его смерть.

Гонкалвеш дебютировал в ралли «Дакар» в 2006 году. Заезд в Саудовской Аравии стал для него 13-м в карьере. Лучший результат мотогонщика — второе место в 2015 году.

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