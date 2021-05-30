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Жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии

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Фото: Reuters

Жена ученого из лаборатории Уханя умерла от COVID-19 еще в декабре 2019 года, до пандемии. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США, который расследовал происхождение коронавируса .

Китайские власти знали о смерти женщины, однако в течение месяца не признавали, что вирус может распространяться среди людей, утверждает Дэвид Эшер, который работал с Госдепе при бывшем президенте Дональде Трампе.

Ранее появилась информация, что три сотрудника лаборатории в Ухане были госпитализированы с симптомами, похожими на COVID-19, в ноябре, то есть до первого подтвержденного случая заражения.

The Sunday Times со ссылкой на источники в британских спецслужбах сообщило, что разведка Соединенного Королевства не исключает версию, что глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из исследовательской лаборатории в Ухане.

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