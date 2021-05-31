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В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество

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Фото: Depositphotos

Независимая лаборатория Valisure нашла химический канцероген бензол в 78 солнцезащитных кремах. Исследователи призывают Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отозвать эти продукты. Об этом сообщает издание Live Science.

Ученые протестировали около 300 солнцезащитных средств и обнаружили, что 27 процентов содержат бензол, который может спровоцировать развитие раковых опухолей. 14 продуктов содержат бензол выше двух частей на миллион, что превышает безопасный предел, установленный FDA для концентрации бензола в медицинских препаратах.

Бензол представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость, которая производится в результате деятельности человека — например, вследствие автомобильных выбросов и сжигания угля и нефти. Это химическое вещество также используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств, лекарств и пестицидов.

Воздействие высоких уровней бензола вызывает развитие злокачественных опухолей у людей, включая лейкоз. Управление по технике безопасности и гигиене труда США ограничивает воздействие бензола в воздухе на рабочем месте до одной части на миллион (ppm) в день и максимум пять ppm в течение 15-минутного периода. Агентство по охране окружающей среды ограничивает содержание бензола в питьевой воде до 0,005 частей на миллион, что также является пределом для воды в бутылках.

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