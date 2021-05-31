Вора в законе Циркача назвали новым лидером российского криминала

Вор в законе Олег Пирогов, известный в криминальных кругах как Циркач, может стать новым лидером российских воров в законе после экстрадиции из Польши. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Польша выдала России 44-летнего Пирогова 26 мая — этот случай стал едва ли не первым в истории. Вор в законе находился в международном розыске по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

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Кроме того, Пирогова подозревают в заказных убийствах. После экстрадиции он подтвердил оперативникам, что является вором в законе. Как отмечает «Прайм Крайм», тем самым Пирогов заявил о себе как о новом лидере российских воров в законе.

«[Пирогову] на ближайшие годы суждено влиять на ситуацию, по крайней мере в местах лишения свободы», — говорится в сообщении агентства.

При этом, как отмечает ИА, в этом статусе на Пирогова ложится огромная ответственность за преступный мир — до него самым известным выпускником циркового училища среди воров в законе был один из лидеров преступного мира СССР и России Вячеслав Иваньков, известный в криминальных кругах как Япончик.

О том, что Польша выдаст России Олега Пирогова, стало известно 26 мая. В июле 2020 года сообщалось о задержании Пирогова на территории Польши.

По данным следствия, Циркач был коронован в 2011 году в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), ближайшим соратником которого он являлся. Вор в законе координировал действия организованных групп в Московской области, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния. Свое прозвище представитель криминальной среды получил благодаря фальшивой справке об обучении в цирковом училище, которую он достал, чтобы не служить в армии.

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