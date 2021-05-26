Польша выдаст России вора в законе Циркача

Польша выдаст России влиятельного вора в законе Олега Пирогова, известного в криминальных кругах как Циркач. Об этом в среду, 26 мая, Ленте.ру сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

«Компетентными органами Республики Польши принято решение об экстрадиции жителя Московской области, находящегося в международном розыске и обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и убийстве», — рассказала Врадий.

Генпрокуратуре удалось достигнуть решения о выдаче преступника российской стороне — все это время вопрос затягивался в связи с введенными в рамках пандемии коронавируса ограничениями. Помимо судебных органов, заключение об экстрадиции принимало Министерство юстиции Польши.

В июле 2020 года сообщалось о задержании Пирогова на территории Польши. В России он обвиняется по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, а также в организации убийства.

В июле того же года правоохранительные органы завершили в Подмосковье расследование уголовного дела преступной группировки Циркача. Его банда занималась вымогательством крупных сумм у коммерсантов Ногинского района. Одной из жертв злоумышленников стал бизнесмен по фамилии Галастян — после отказа платить мужчину посадили в железную клетку в загородном доме и на протяжении недели пытали.

В феврале 2019 года организатора группы задержали по подозрению в вымогательстве 14 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена, однако отпустили после профилактической беседы, так как никто не дал показаний против Пирогова.

По данным следствия, Циркач был коронован в 2011 году в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), ближайшим соратником которого он являлся. Вор в законе координировал действия организованных групп в Московской области, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния.

Свое прозвище представитель криминальной среды получил благодаря фальшивой справке об обучении в цирковом училище, которую он достал, чтобы не служить в армии.