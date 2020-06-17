Российского бизнесмена пытали в железной клетке по приказу вора в законе Циркача

В Подмосковье завершено расследование по двум эпизодам деятельности преступной группы авторитета Олега Пирогова, известного в криминальных кругах, как вор в законе Циркач. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Росбалт».

По данным издания, группировка Циркача вымогала у коммерсантов Ногинского района крупные суммы денег, угрожая их жизни и бизнесу. Одну из своих жертв — российского бизнесмена по фамилии Галастян после отказа платить вывезли в загородный дом, где посадили в железную клетку и на протяжении недели пытали и избивали по приказу Циркача. В результате потерпевший перевел деньги и переписал имущество на 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что бандиты приняли участие в конфликте бизнесмена Манахова и его партнерши по бизнесу. После ссоры оппоненты выставили друг другу счета. Женщина обратилась к Циркачу, после чего машину Манахова блокировали, ему приставили к горлу нож и заставили отказаться от финансовых претензий к женщине. Затем его заставили написать долговую расписку на семь миллионов рублей. Позже у бизнесмена неоднократно требовали эти деньги. Уголовное дело по двум эпизодам в скором времени будет направлено в суд.

29 июля 2019 года сообщалось, что Циркач был задержан после возбужденного в отношении него Следственным комитетом уголовного дела по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По данным следствия, Циркач занял высшее положение в криминальном мире в 2011 году, когда его короновали в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна. С тех пор Пирогов координировал действия организованных групп в Московской области, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния.

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