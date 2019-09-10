Вор в законе Циркач раскрыл тайну убийства Вадика Краснодарского

Лидер преступного мира России Захарий Калашов, известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, причастен к убийству 46-летнего авторитета Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский), которое было совершено в Анталье 10 февраля 2015 года. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, информацию о том, что убийство Иваненко было «решением Шакро», вор в законе Олег Пирогов (Циркач) сообщил на встрече с лидером сухумского воровского клана Мерабом Джангвеладзе (Сухумский). Как отмечает «Прайм Крайм», преступление было совершено «в обход воровских законов», и данные о нем могут нанести серьезный удар по Захарию Калашову.

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Накануне сообщалось, что Калашов, осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы. По данным информированного источника, вор в законе рассчитывает на освобождение, поскольку имеет большие связи в Краснодарском крае, где отбывает наказание.

В марте 2018 года Захарий Калашов был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

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