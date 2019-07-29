Побывавшему в иракской тюрьме вору в законе Циркачу вменили антиворовской закон

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против влиятельного вора в законе Олега Пирогова, известного как Циркач. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Московской области майор юстиции Руслан Юсупов.

По его словам, криминальному авторитету вменяется новая статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следствия, Циркач занял высшее положение в криминальном мире в 2011 году, когда его короновали в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна. С тех пор Пирогов «координирует действия организованных групп в Московской области, принимает непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния».

«Вся работа следствия сейчас направлена на документирование деятельности банды Циркача, на установление его роли как лица, которое занимает высшее положение в преступной иерархии. Чтобы это доказать мы устанавливаем преступления, отрабатываем участников и их связи», — отметил следователь Юсупов.

Материалы по теме Багдадский вор Он был хитер, но попался спецслужбам Ирака. Его приняли за боевика и пытали

По его словам, Циркач скрылся от следствия, сейчас он находится в Таиланде. Следствие намерено объявить его в международный розыск.

18 июля сообщалось, что авторитета пытались задержать во время встречи в подмосковном грузинском ресторане, но его кто-то предупредил и он сумел сбежать через окно кухни.

В феврале Циркача задержали по подозрению в вымогательстве 14 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена, но силовики были вынуждены его отпустить после профилактической беседы, так как ни потерпевший, ни его подручные не стали против него свидетельствовать.

В мае в Ногинске Московской области полиция задержала участников преступной группы Пирогова, которые похитили местного жителя и вымогали у него деньги и участки земли.

Сообщалось, что весной 2014 года после убийства в турецком отеле вора в законе Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский) Циркач был задержан при попытке перейти границу Турции и Ирака. Местные спецслужбы перепутали его с террористом и подвергли пыткам, пытаясь добиться признания в сотрудничестве с организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Через полгода Пирогова выслали из Ирака в Россию, где он занял должность «консильери» (советника) вора №1 Захария Калашова (Шакро Молодой).

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!