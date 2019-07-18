Сбежавшего в Турцию авторитета Циркача захотели посадить

Влиятельный вор в законе Олег Пирогов, известный в криминальных кругах как Циркач, может стать фигурантом уголовного дела. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, пишет «Росбалт».

По его словам, в настоящий момент в расследовании появились «прямые показания на Пирогова». Речь, в частности, идет о заочном предъявлении обвинений по статьям 126 («Похищение»), 163 («Вымогательство») и 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Отмечается, что Циркача пытаются привлечь к ответственности с начала текущего года. Так, в феврале его задержали вслед за участниками одной из его бригад, которые вымогали 14 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена, угрожая ему оружием, и ссылались на поручение Пирогова. Однако авторитета отпустили после профилактической беседы, так как ни предприниматель, ни бандиты не стали против него свидетельствовать.

Материалы по теме Багдадский вор Он был хитер, но попался спецслужбам Ирака. Его приняли за боевика и пытали

Спустя месяц вора в законе попытались задержать во время встречи в подмосковном грузинском ресторане, однако незадолго до того, как оперативники проникли в помещение, с Циркачом кто-то связался по телефону, а после сотрудники заведения вывели его через окно кухни.

В мае в Ногинске Московской области полиция задержала очередных членов организованной преступной группы Пирогова, которые похитили местного жителя и вымогали у него деньги и участки земли, но и они отказались давать против него показания.

Сам криминальный авторитет, согласно последним данным, покинул территорию страны и скрывается в Турции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!