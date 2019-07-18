Сбежавшего в Турцию авторитета Циркача захотели посадить

Влиятельный вор в законе Олег Пирогов, известный в криминальных кругах как Циркач, может стать фигурантом уголовного дела. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, пишет «Росбалт».
По его словам, в настоящий момент в расследовании появились «прямые показания на Пирогова». Речь, в частности, идет о заочном предъявлении обвинений по статьям 126 («Похищение»), 163 («Вымогательство») и 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
Отмечается, что Циркача пытаются привлечь к ответственности с начала текущего года. Так, в феврале его задержали вслед за участниками одной из его бригад, которые вымогали 14 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена, угрожая ему оружием, и ссылались на поручение Пирогова. Однако авторитета отпустили после профилактической беседы, так как ни предприниматель, ни бандиты не стали против него свидетельствовать.
Спустя месяц вора в законе попытались задержать во время встречи в подмосковном грузинском ресторане, однако незадолго до того, как оперативники проникли в помещение, с Циркачом кто-то связался по телефону, а после сотрудники заведения вывели его через окно кухни.
В мае в Ногинске Московской области полиция задержала очередных членов организованной преступной группы Пирогова, которые похитили местного жителя и вымогали у него деньги и участки земли, но и они отказались давать против него показания.
Сам криминальный авторитет, согласно последним данным, покинул территорию страны и скрывается в Турции.