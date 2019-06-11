Группировка вымогателей попалась ФСБ

Сотрудники УФСБ Якутии задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшихся вымогательством под угрозой применения насилия. Об этом во вторник, 10 июня, в пресс-службе регионального управления сообщили РИА Новости.

По данным издания, неформальным лидером ОПГ являлся уроженец поселка Зырянка Верхнеколымского района. Он координировал членов группы и распределял между ними доходы, полученные в результате преступлений.

Как установили в УФСБ, весной текущего года к нему обратился уроженец Чечено-Ингушской АССР, контролирующий работу нелегальных игорных залов в Якутске. Он сообщил, что один из местных жителей испортил игровые автоматы. После этого члены группировки потребовали с него крупную денежную сумму, выделив на ее сбор один месяц. В случае отказа они угрожали расправой мужчине и его семье.

В настоящее время участники вымогательства задержаны, а также выявлены сопричастные члены ОПГ.

В свою очередь Следственным управлением МВД «Якутское» возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере.

29 мая сообщалось, что в Московской области полицейские задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

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