Силовые структуры
 
В поддержку Ивана Голунова
Последние новости
Huawei обойдется без российского аналога Android
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
Зеленский решил не давить на судей
Перехват разведчиков США и Швеции у границ России показали на видео
Названо число выплачивающих алименты россиян
Самая дорогая картина в мире найдена на яхте
Раскрыты опасности долгого перелета
Отец Нурмагомедова рассказал об испытании семьи большими деньгами
Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Новости партнеров

Группировка вымогателей попалась ФСБ

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото

Сотрудники УФСБ Якутии задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшихся вымогательством под угрозой применения насилия. Об этом во вторник, 10 июня, в пресс-службе регионального управления сообщили РИА Новости.

По данным издания, неформальным лидером ОПГ являлся уроженец поселка Зырянка Верхнеколымского района. Он координировал членов группы и распределял между ними доходы, полученные в результате преступлений.

Как установили в УФСБ, весной текущего года к нему обратился уроженец Чечено-Ингушской АССР, контролирующий работу нелегальных игорных залов в Якутске. Он сообщил, что один из местных жителей испортил игровые автоматы. После этого члены группировки потребовали с него крупную денежную сумму, выделив на ее сбор один месяц. В случае отказа они угрожали расправой мужчине и его семье.

В настоящее время участники вымогательства задержаны, а также выявлены сопричастные члены ОПГ.

В свою очередь Следственным управлением МВД «Якутское» возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере.

29 мая сообщалось, что в Московской области полицейские задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
ФСБ задержала новых фигурантов дела Таганской ОПГ
Сотрудники ФСБ поймали «крышевавшего» бандитов прокурора
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня
Дмитрий Захарченко

Беспечный едок

Полковника Захарченко посадили на 13 лет. Его подвел авантюризм и страсть к высокой кухне
11:09Сегодня

Московских понятых по делам о наркотиках проверят после задержания Голунова

18:3610 июня

Экс-глава волгоградского управления СК задержан из-за покушения на губернатора

10:13Сегодня

Россиянин расстрелял четверых знакомых после ссоры

Силовые структуры00:02 7 июня

Синдром истребителя

Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
22:3410 июня

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

13:2110 июня

Бывшего главу Коми посадили на 11 лет за коррупцию

00:56Сегодня

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Силовые структуры00:0318 апреля

«Он сказал, что я китаец»

Жертвы нападения Кокорина и Мамаева — о той самой встрече с пьяными футболистами
16:5610 июня

Полковника Захарченко посадили и лишили звания

12:0210 июня

Бывший чиновник с 10 миллиардами рублей обвенчался в СИЗО

22:1810 июня

Генпрокуратура проверит дело журналиста Голунова

Россия
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины«Все вело к третьей мировой»
Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»
История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
Зачинщиком драки чеченских выпускников назвали полицейского
Названо число выплачивающих алименты россиян
Три человека погибли на взорвавшемся танкере в Махачкале
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Все материалы
Мир
Незаметный геноцид
Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
Перехват разведчиков США и Швеции у границ России показали на видео
США запросили высылки Ассанжа
Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции
Пилотам из Турции запретили летать на F-35
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
«Честно говоря, я даже плакать не могла»
Этих людей освободили от террористов. Но их страдания продолжились
Все материалы
Бывший СССР
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Порошенко отказался считать блокаду Донбасса блокадой
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»
Глава украинского Минздрава предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Все материалы
Экономика
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Си Цзиньпин и Владимир Путин«Make market great again»
Сближение России и Китая противостоит политике санкций и недобросовестной конкуренции
Россиян накормят запрещенной в Европе сирийской черешней
Huawei нашел российскую замену Android
Россияне оказались ненадежными заемщиками
В России собрались внедрять систему автоматического выявления бедных
«Они не научились обращаться с деньгами»
Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоБеспечный едок
Полковника Захарченко посадили на 13 лет. Его подвел авантюризм и страсть к высокой кухне
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Московских понятых по делам о наркотиках проверят после задержания Голунова
Россиянин расстрелял четверых знакомых после ссоры
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Все материалы
Наука и техника
«Достаточно причин не начинать курить»
Зачем французский врач приехал спасать россиян от рака
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Определено главное условие рекордного долголетия
«Роскосмос» сорвал сроки выпуска «Ангары»
В Индии испугались России из-за С-400
Все материалы
Спорт
«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»
Лучшую теннисистку мира едва не убили в разгар матча. Это покушение сломало ей жизнь
Гассиеву нашли соперника для дебюта в тяжелом весе
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»
Мамаев вычислил день своего освобождения
Российская легкоатлетка пожаловалась на награды для футболистов «за просто так»
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки
Тренер российских легкоатлетов пожаловался на притеснения России
Все материалы
Культура
«Когда общался с промоутерами, они прятали глаза...»
Андрей Макаревич об отмене концертов, травле и 50 годах «Машины времени»
Дуэт «Nonotak»«Эти звуки никогда раньше не слышали»
Дуэт из Парижа создает головокружительные иллюзии и искажает пространство
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
Группу Queen впечатлил кавер российского балалаечника
Самая дорогая картина в мире найдена на яхте
Егор Крид решил обменять Gelandewagen на лайки
Сын Алибасова опроверг информацию об ухудшении состояния отца
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это ******. Ваня, держись!»
Журналисты «Ленты.ру» выражают поддержку Ивану Голунову
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
В сети перечислили причины навсегда отказаться от семьи
Бывший сотрудник ФСКН перечислил главные несостыковки в деле журналиста Голунова
Адвокат Голунова рассказал об отсутствии его отпечатков на изъятых вещах
Все материалы
Ценности
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Золотой телефон с гербом России посвятили российским журналистам
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего ребенка
Назван самый «залайканный» человек в Instagram
Тучный манекен в магазине спортивной одежды разозлил покупателей
Все материалы
Путешествия
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Что ты здесь делаешь, идиот?!»
Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
Алтайский курорт признали лучшим в России
Раскрыты опасности долгого перелета
Дети отдохнули в пятизвездочном отеле и оказались в больнице с инфекцией
Оставленные на кресле самолета грязные трусы вывели из себя пассажирку
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Ревнивая невеста бросила бокал вина в лицо жениха и пошла под суд
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
Совет девушки спас мужчину от разъяренного медведя
Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким
Все материалы
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Самые продаваемые автомобили России
25 самых популярных моделей мая
Теплый ламповый дизельпанк
Иллюстратор рисует СССР «с человечекским лицом»
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Российский тюнер построил Mercedes-Benz GLE Coupé для бездорожья
У Mercedes-Benz появился семиместный кроссовер для выездов на природу
Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus
Все материалы
Дом
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Россиян защитят от кибермошенничества с жильем
В России стали меньше строить
В России рекордно выросла ипотека
Определена стоимость всего жилья Москвы
Все материалы