Вор в законе Циркач задержан в Польше

Влиятельный вор в законе Олег Пирогов, известный в криминальных кругах как Циркач, задержан в Польше. Об этом в воскресенье, 19 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В прошлом году в отношении Циркача возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», вора в законе объявили в розыск. По данным собеседника «Ленты.ру», Циркач скрывался от следствия в Таиланде, каждый месяц получая на карту крупные суммы денег от преступной деятельности.

О том, что вор в законе приехал в Польшу, узнали российские оперативники и передали информацию польским коллегам, которые его и задержали. «Материалы на экстрадицию авторитета готовы. Решение будет принимать польский суд», — отметил источник.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершено расследование уголовного дела по преступной группировке Олега Пирогова. Банда Циркача вымогала у коммерсантов Ногинского района крупные суммы денег. Одну из своих жертв — бизнесмена Галастяна, после отказа платить вывезли в загородный дом, где посадили в железную клетку и на протяжении недели пытали и избивали.

Самому Пирогову долгое время удавалось скрываться от сотрудников полиции. В феврале 2019 года Циркача задержали по подозрению в вымогательстве 14 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена, но силовики были вынуждены его отпустить после профилактической беседы, так как ни потерпевший, ни его подручные не стали против него свидетельствовать.

В июле 2019 года, когда появились «прямые показания на Пирогова», его пытались задержать во время встречи в подмосковном грузинском ресторане, но кто-то предупредил авторитета, и тот сумел сбежать через окно кухни.

По данным следствия, Циркач занял высшее положение в криминальном мире в 2011 году. Тогда его короновали в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). С тех пор Пирогов координировал действия организованных групп в Московской области, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния.

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