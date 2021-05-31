Пьяная девушка нанесла на тело автозагар и утром пожалела о результате

Девушка поделилась историей неудачного нанесения автозагара и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Эмбер рассказала, что после вечеринки пришла домой и решила воспользоваться средством для искусственного загара, чтобы на утро проснуться «золотой богиней». Так, она нанесла лосьон на лицо и всю поверхность тела, забыв смыть его перед сном. На следующий день героиня материала проснулась и пожалела о результате: ее кожа покрылась неравномерными пятнами и приобрела землистый оттенок.

Публикация стала вирусной и набрала почти 200 тысяч просмотров и восемь тысяч лайков. Юзеров рассмешил ролик Эмбер, и они принялись шутить в комментариях. «Это весело! Со мной тоже такое случалось!», «А я сделала это на трезвую голову», «Это меня так сильно рассмешило! Когда я напиваюсь, то крашу волосы или обесцвечиваю их», «Умираю и плачу со смеху!» — писали они.

В апреле женщина почернела от неудачного автозагара и прославилась в сети. Пользовательница Джоди Моррис (Jodie Morris) нанесла на лицо и шею лосьон темного оттенка, чтобы придать своей внешности «отдохнувший и загорелый вид», однако в результате ее кожа стала черной.