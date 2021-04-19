Женщина почернела от неудачного автозагара и прославилась в сети

Женщина почернела вследствие неудачного автозагара и рассмешила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница Джоди Моррис (Jodie Morris) нанесла на лицо и шею лосьон St Mortiz темного оттенка, чтобы придать своей внешности «отдохнувший и загорелый вид». По словам героини материала, за время ожидания эффекта от средства она заплакала по личным причинам, и на ее лице образовались разводы.

Из-за неравномерного окрашивания женщина решила нанести повторный слой автозагара, однако в результате ее кожа стала черной. «Пожалуйста, скажите, что я не единственная, у кого получился неудачный искусственный загар», — произнесла она на кадрах ролика, который набрал 1,3 миллиона просмотров и прославил ее в интернете.

Пользователи сети принялись шутить и подбадривать Моррис в комментариях. «Мне очень жаль, но это самая забавная вещь, которую я видела за последние месяцы», «Надеюсь, тебе удастся это смыть», «Боже, прости, но это видео сделало мой день», «Я всегда выгляжу так после того, как воспользуюсь автозагаром», — писали они.

В феврале студентка позеленела от неудачного автозагара и рассмешила друзей. По словам 18-летней Лилли Вигус (Lilly Vigus), она купила автозагар в оттенке «Темнее темного», потому что это был единственный оставшийся флакон в магазине. Отмечается, что девушка решила нанести на тело средство целиком и лечь спать, не смывая его. Согласно материалу, на следующее утро она проснулась с темно-зеленой кожей.