Женщина не справилась с инструкцией к машине для автозагара и показала результат

Женщина не справилась с инструкцией к машине для автозагара, показала результат и рассмешила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Брук Джордан (Brooke Jordan) объяснила, что для того, чтобы нанести искусственный загар в виде спрея, она посещает салон красоты. «Обычно средство распыляет косметолог, но в этот раз его не было, и меня обслуживала специальная машина. Она выглядит как кабина с несколькими отверстиями. Инструкция к устройству гласила, что будет озвучено четыре команды, во время которых я должна поворачиваться к отверстиям лицом, спиной, левой и правой сторонами тела. Я не услышала вторую команду, и автозагар дважды прыснул мне в лицо. Из-за этого моя спина осталась неокрашенной», — сказала она.

Женщина рассказала о случившемся сотрудникам салона красоты, и они пообещали, что если на следующий день ее не устроит результат процедуры, то они бесплатно помогут ей исправить ситуацию. Наутро блогерша проснулась не только со светлой спиной, но и с белой полосой на лбу. Оказалось, что во время сеанса она сильно натянула защитную шапочку для волос и средство неравномерно покрыло ее лицо.

Пользователей сети рассмешила история Джордан. «Простите, это очень смешно!», «О боже, ты сделала мой день!», «Ты так просто гуляешь по улице в таком виде! Королева!», «Попробуй оттереть его влажными салфетками», «Со мной произошло тоже самое, попробуй отмыться лимонным соком», — писали они.

В марте студентка позеленела от неудачного автозагара и рассмешила друзей. По словам 18-летней Лилли Вигус (Lilly Vigus), она купила автозагар в оттенке «Темнее темного», потому что это был единственный оставшийся флакон в магазине. Отмечается, что девушка решила нанести на тело средство целиком и лечь спать, не смывая его. Согласно материалу, на следующее утро она проснулась с темно-зеленой кожей.