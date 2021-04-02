Девушка позагорала на солнце и осталась с вмятиной на лбу

Девушка позагорала на солнце и продемонстрировала страшные последствия. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Лорен Маккарти (Lauren McCarty) опубликовала видео, на котором показала, как она выглядит после долгого пребывания под прямыми лучами солнца. На размещенных кадрах видно, что ее лицо сильно покраснело и распухло. В ролике она также приложила палец к середине лба и оставила на нем глубокую вмятину.

«Вызовите подмогу», — подписала она пост, набравший 9,3 миллиона просмотров. Пользователи сети испугались за здоровье Маккарти. «Это очень плохо, бегом в больницу!», «Это может быть связано с сильным ожогом. Вмятина появляется из-за накопления жидкости под кожей. Скорее обратись к врачу!», «Это точечный отек. Сразу видно, сильный ожог», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы сочли ситуацию забавной. «Это я в детстве играю с куклой», «Вставь туда кристалл, как рэпер Lil Uzi Vert», «Просто зажми нос и выдохни», «Попробуй вантузом», «Простите, но это очень смешно», — писали юзеры.

Ранее женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком. Блогерша Саския (Saskia) выложила в сеть видео, на котором она показала последствия нанесения средства для загара с истекшим сроком годности. На размещенных кадрах видно, что ее кожа позеленела и покрылась пятнами. По словам женщины, просроченным автозагаром необходимо было воспользоваться до января 2020 года.