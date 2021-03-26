Женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком

Британка воспользовалась автозагаром, позеленела и рассмешила пользователей сети. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Блогерша Саския (Saskia) опубликовала видео, в котором показала последствия нанесения средства для загара с истекшим сроком годности. На размещенных кадрах видно, что ее кожа позеленела и покрылась пятнами. По словам женщины, просроченным автозагаром необходимо было воспользоваться до января 2020 года.

«Почему это происходит со мной? Я просто стала зеленой», — сказала Саския в ролике и сравнила себя с героем мультфильма Шрек. Подписчиков рассмешила публикация британки, которая набрала больше 100 тысяч просмотров. «Ты похожа на ведьму», «Твоя кожа реально стала зеленой — настоящий Шрек», «Смеюсь в голос», «Это очень смешно», «Ты, скорее, Фиона, а не Шрек», — писали комментаторы.

Ранее в феврале тело студентки позеленело от неудачного автозагара и рассмешила друзей. По словам 18-летней Лилли Вигус (Lilly Vigus), она купила автозагар в оттенке «Темнее темного», потому что это был единственный оставшийся флакон в магазине. Отмечается, что студентка решила нанести на тело средство целиком и лечь спать, не смывая его.