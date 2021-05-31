ФСБ показала видео масштабной спецоперации в 25 регионах России

ФСБ показала оперативное видео масштабной спецоперации, проведенной в 25 регионах России против подпольных оружейников. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых, изъятое оружие и боеприпасы. Также показано, как уничтожаются обнаруженные самодельные взрывные устройства.

Ранее 31 мая ФСБ сообщила о задержании почти ста подпольных оружейников в 25 регионах. Они занимались переделкой гражданских образцов оружия в боевое в 29 мастерских. У них изъято почти 400 единиц оружия.