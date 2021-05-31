Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа

Стали известны новые подробности о том, кому достанется наследство умершего мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщает The Sun.

Источник издания, близкий к Букингемскому дворцу, утверждает, что часть денег принца получат слуги, заботившиеся о нем в последние годы его жизни: личный секретарь Арчи Миллер Бейкуэлл (Archie Miller Bakewell), паж Уильям Хендерсон (William Henderson) и камердинер Стивен Недоядло (Stephen Niedojadlo).

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Доля наследства, которую получат внуки Филиппа принц Уильям и принц Гарри, была определена задолго до переезда Гарри в США. Хотя ранее сообщалось, что принц Филипп осуждал поступок Гарри, он не стал менять завещание. «Наказывать внука за плохое поведение — не в его духе, — говорит источник The Sun. — Это был очень справедливый, беспристрастный, замечательный человек. Никогда не держал на других зла».

Состояние Филиппа оценивается в 10-30 миллионов фунтов стерлингов (от одного до трех миллиардов рублей). Ожидается, что основная часть наследства достанется королеве. Пони и его любимую темно-зеленую карету унаследует 17-летняя Луиза Виндзор — дочь младшего сына Филиппа принца Эдварда. Сам Эдвард получит титул герцога Эдинбургского, при жизни принадлежавший его отцу, однако это произойдет лишь после смерти Елизаветы II. Решение о передаче ему титула было принято еще в 1999 году.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее могиле, где уже покоятся ее родители.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принцессы Анны, принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда, а также дед принцев Гарри и Уильяма.