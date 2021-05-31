Названы самые живописные каньоны мира

Самым живописным ущельем в мире назвали каньон реки Блайд (Blyde River Canyon) в Южно-Африканской Республике, который известен скальными образованиями и красивыми водопадами. Полный рейтинг, составленный журналистами, появился на Daily Mail.

На втором месте в списке оказался каньон Ихлара (The Ihlara canyon) — долина небольшой реки Мелендиз в Центральной Турции. Как уточняет издание, в его вулканической породе высечено более 100 церквей и четыре тысячи пещерных жилищ, построенных примерно в VII веке нашей эры.

Третью строчку рейтинга занял самый большой каньон в Европе — Ущелье Вердон (Verdon Gorge), расположенное в Провансе на юго-востоке Франции и имеющее длину 25 километров. Согласно комментариям авторов материала, у посетителей достопримечательности есть несколько вариантов развлечений — катание на байдарках по бирюзовым водам, плавание, пешие прогулки и наблюдение за птицами.

Кроме того, в список входит самый глубокий в мире Гранд-Каньон (Grand Canyon), находящийся в Аризоне, а также каньон Антилопы, расположенный в том же штате.

Вдобавок в рейтинге оказались исландское ущелье Фьядрарглйуфур, ставшее локацией для съемок клипа канадского исполнителя Джастина Бибера, и каньон Ваимеа на Гавайях, в котором происходили действия фильмов «Парк Юрского периода» и «Пираты Карибского моря».

Ранее в мае эксперты назвали лучшие мировые достопримечательности для активных туристов, посчитав количество шагов, необходимое для их посещения. Согласно исследованию, больше всего движений придется совершить на небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае — к самой высокой его точке ведут 2909 шагов.