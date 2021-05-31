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МИД России оценил призыв Чехии убрать ее из списка недружественных стран

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв Чехии к российской стороне не считать ее недружественным государством. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

Так, дипломат отметила, что Прага считает создание Москвой списка недружественных стран противоречием Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Как считает Захарова, на самом деле Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности, а также высылка дипломатов России Чехией «из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия». «А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает», — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек призвал Россию убрать республику из списка недружественных стран. Дипломат подчеркнул, что обозначение Чехии и любой другой страны как недружественной — шаг, который усиливает напряжение в международных отношениях, и призвал Москву отказаться от своего решения.

У Москвы с Прагой осложнились отношения после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.

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